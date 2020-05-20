Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası 10000 TL temel destek kredisi başvuru ve başvuru sorgulama sayfası…

Corana virüsü sebebiyle Türkiye'de vatandaşlar ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Uzun süre işyerlerini açamayan veya ücretli olarak çalıştığı işyerlerinden ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar, ay sonunu getirebilmek için çare arıyor. Bu kapsamda, kamu bankaları tarafından verilecek olan temel ihtiyaç destek kredisi aramaları internette sıklıkla yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları devam ediyor mu? Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE KİMLER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan’dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

ZİRAAT BANKASI TEMEL DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR

1 Nisan’da başlayan Temel ihtiyaç destek kredisi başvurularına yoğun ilgi olduğu biliniyor. Bankaların ilgili birimleri, kredi başvurularını sonuçlandırmak için çalışıyor. Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, aşağıdaki linkler aracılığıyla sonuçları kontrol edebilir…

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.