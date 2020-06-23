Ziraat Bankası ve TDSYMB’den iş birliği

Geçen günlerde Tokat Valiliği ile “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” ismiyle koyunculuğun geliştirilmesine yönelik projesinin ilk adımını atan Ziraat Bankası, bu defa da büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları kurdu.

ÜRETİCİLERE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Ziraat Bankası geliştirdiği model ile ülkemizde özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununa çözüm sağlamayı amaçlıyor.

Bu model ile ayrıca küçük ölçekli işletmelerin muhtelif nedenlerle bakamayacakları dişi hayvanlarını gerçek değerinden satılabilmesine ve bu hayvanların süt hayvancılığı yapan işletmelerde üretime devam etmelerine imkan sağlanması hedefleniyor. Uygulama kapsamında Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde Damızlık Birlikleri ile ortaklıklar kuruldu. Bu ortaklıklar üreticilerin kapasite fazlası veya bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili olarak üç alternatif sunacaklar:

Değerinde sat, peşin ödeme al: Üretici bakamayacağı ya da nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla satmak istediği dişi buzağı, dana ya da düvesini gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin olarak alabilecek.

Küçük hayvanla peşinat öde, yetişkin hayvan al: Üretici dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği ile Ziraat Bankası'ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.

Bu iki alternatifte üreticilerden alınan hayvanlar uygun koşullarda beslenip, bakımı yapılacak ve gebe düve ihtiyacı olan üreticilere satılacak. Böylece dişi hayvanlar gerçek yetiştirilme amaçlarına uygun olarak süt üretimi için kullanılacak ve doğuracakları yavrular da sürüye katılmış olacak.

Küçük hayvanını emanet bırak, yetiştiğinde geri al: Üretici bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara teslim edecek. Bu hayvanlar, doğum yapıncaya kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla üreticiye geri verilecek. Üreticiler yetiştirme dönemindeki bakım masraflarını ödemek için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği ile Ziraat Bankası'ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.