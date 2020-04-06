Ziraat Bankası’ndan 10 bin TL destek kredisi imkanı! 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler?

Tüm dünyayı maddi ve manevi şekilde etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle çeşitli ekonomik destek çalışmaları yürültülüyor. Ülkemizde de üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 ay ertelemeli kredi desteği sağlayacağını açıkladı. 36 aya varan vade ve 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredileri maksimum 10 bin liraya kadar kullanılabilecek. Peki 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır ve şartları nelerdir?



3 KAMU BANKASINDAN KREDİ KAMPANYASI

Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konu ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir. Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.