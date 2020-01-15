Ziraat Bankası’ndan ayakkabı sektörüne konkordato kredisi

Ziraat Bankası, “Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi” ürünü hayata geçirdi. Ayakkabı sektörü ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Bankadan konu hakkında yapılan açıklamada, “Sektörde yer alan imalatçı firmalara istihdamın devamını sağlamak üzere mevcut çalışan başına 50.000 TL'ye kadar, ilave istihdam taahhüdünde bulunması durumunda ise, ilave istihdam başına 150.000 TL'ye kadar 12 ay anapara ödemesiz, azami 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli, Hazine Destekli KGF Kefaletiyle, sektöre özel İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, toptan ve/veya perakende ticari faaliyette bulunan firmalara ise Ziraat Bankası'nın anlaşmalı imalatçı firmalarından yaptıkları mal alımlarında kullanılmak üzere 9 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadeli Mal Alımına Yönelik İşletme Kredisi kullanma imkanı sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELENLERİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Hotiç, Kemal Tanca, İnci, Yeşil Kundura, Beta, Eser Ayakkabı gibi Türkiye’nin en ünlü ayakkabı firmaları 2018 yılında döviz kurlarının yükselmesi ile başlayan ekonomik kriz sonrası teker teker konkordato ilan etmişti.