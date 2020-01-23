Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zirvedeki borsanın değeri 2018’e dönemedi

Yıla hızlı bir yükselişle başlayan Borsa İstanbul, tüm zamanların zirvesini zorlamasına karşı piyasa değeri hâlâ kayıplarını telafi edemedi. 2018’in Ağustos ayında yaşanan kur şokunun etkisiyle TL’de yaşanan erozyon Borsa İstanbul’un da piyasa değerini etkiledi.

06:30 -
Haberler Ekonomi
Zirvedeki borsanın değeri 2018’e dönemedi

Recep GENEL

Dün 124.536 puana kadar yükselerek rekor tazeleyen BIST 100 endeksinin dolar bazında piyasa değeri ise 143.5 milyar dolara ulaştı.

303 MİLYAR DOLARDI

Borsanın son yirmi yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirerek yeni zirvesine yerleşmesine karşın, TL'de yaşanan büyük değer kaybı Türk hisselerinin de ucuz kalmasına neden oldu. BIST 100 endeksinin piyasa değeri 24 Ocak 2018'de 199.7 milyar dolardı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyeye yükseltmesiyle birlikte Mayıs 2013'te borsa hızlı yükselişe geçmişti. Borsadaki yükselişe paralel olarak 22 Mayıs 2013'te BIST 100 endeksinin piyasa değeri de 303.4 milyar dolara ulaştı. BIST 100 endeksinin dolar bazında dün 143.5 milyar dolarlık piyasa değeri dikkate alındığında 159.9 milyar dolarlık fark dikkat çekiyor. Bu kaybın önemli bölümü, TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıptan kaynakladı.

Geçen yıl MSCI gelişen piyasalar endeksi yüzde 16.2 değer kazanırken, BIST 100 endeksi ise aynı dönemde TL bazında yüzde 25.4 yükseldi. Fakat bu yükseliş dolar bazında yüzde 11.6 ile sınırlı kaldı. 2019'un son ayında başlayan hızlı yükselişi 2020'ye taşıyan Borsa İstanbul'un önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

FOTO: Sözcü

BORSA 124 BİN PUANI GÖRDÜ
Son yılların en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren Borsa İstanbul güne 0.53'lük yükselişle 124.215 puandan başladı. BIST 100 endeksi gün içinde 124.536 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul'daki yükselişi değerlendiren analistler, 2020'de Türk ekonomisinde yaşanabilecek olası bir normalleşmenin fiyatlandığını söyledi. Borsa İstanbul günü yüzde 0.65 düşüşle 122.747 puandan kapattı.
Dolar istanbul Sözcü Türkiye
Son güncelleme: 06:33 23.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more