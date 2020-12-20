Zombi şirketlerde tercih finansal kurtarma yönünde

Corona virüsün ortaya çıkmasından önce de, zombi adı verilen, gelirleri borçlarını ödemeleri için yetersiz olan şirketler konusundaki endişeler oldukça yaygındı. New York Merkez Bankası'nın araştırması, kurumsal iflas ve yeniden yapılanma rejimlerinin genellikle, bireyler için olduğundan çok daha etkili olduğunu ortaya koyuyor. Hem şirket sahipleri hem de kreditörler hızlı bir çözümden fayda görüyor. Ancak kreditörler fazla ve mücadeleci olduğunda, kontrat yaptırımları zayıf ya da hukuki süreç ağır işlediğinde hızlı bir yeniden yapılandırma ya da likiditasyonun gerçekleşmesi güç olabilir.

DÜŞÜK FAİZ VERİLİYOR

Ekonomistler, “İhtilaf artışı, yatırımların düşmesine ve zombi şirketlerin hayatta kalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda toplu verimlilik büyümesi zarar görebilir ve resesyon sonrası toparlanma yavaşlayabilir” dedi. Politika yapıcılar düşük faizlerle şirketlerin hayatta kalma süresini uzatmasından daha az endişe duymalılar.

OLUMSUZ KANITLARA RASTLANMADI

Kurumsal iflaslardaki artış şaşırtıcı derecede mütevazı oldu. Bunun nedeni hükümetlerin ve merkez bankalarının sıra dışı şekilde agresif olan politikaları oldu. New York Merkez Bankası'nın araştırmasına göre, “kurumsal borç patlamalarının, yatırımlarda ya da çıktılarda daha derin düşüşlere neden olduğuna ya da ekonominin diğer zamanlara kıyasla daha uzun sürede toparlandığına yönelik bir kanıt bulunmuyor.” Ekonomistler aynı zamanda, büyük kurumsal borçların ekonomileri daha savunmasız hale getirdiğine dair bir kanıt bulamadı.