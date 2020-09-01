Zoom uygulamasının ikinci çeyrekte kârı beklentilerin üstüne çıktı

Corona virüsü kriziyle popüler hale gelen video konferans uygulaması Zoom’un ikinci çeyrekte gelirleri çok büyük oranda arttı, karı da iki katına çıktı. Zoom’un 31 Temmuz’a kadar olan üç aylık dönemdeki gelirleri yüzde 355 sıçrayarak 663.5 milyon dolara çıktı. Analistlerin beklentisi ise 500.5 milyon dolardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Şirketin karı da 186 milyon dolara çıktı, kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 458 oranında arttı. Covid-19 salgınıyla çoğu iş yerinin evden çalışma sistemine geçmesiyle video konferans uygulaması Zoom bireyler arasındaki iletişim için en çok tercih edilen uygulamalardan oldu.

Zoom’un hisseleri de Pazartesi gününü 325.10 dolardan kapadı. Şirket, yıllık gelir tahminini de yüzde 30’dan yüksek seviyeye çekip 2.37 milyar dolar ile 2.39 milyar dolar arasında tuttu. Bir önceki tahminler 1.78 milyar dolar ila 1.80 milyar dolar arasındaydı. Zoom’un başarısındaki en önemli noktalardan biri ücretli kullanıcı sayısını artırması oldu. Hizmeti ücretsiz kullananların yanı sıra uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanmak için ücret ödeyen yüksek bütçeli kurumsal müşterileri büyük oranda arttı.