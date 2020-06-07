‘Zor günler daha yeni başlıyor, zarardayız’

Özlem Ermiş BEYHAN

Her yıl ortalama yüzde 15 ihracat artışı gerçekleştirerek 2019 yılını 17.9 milyar dolarlık ihracat ile kapatan makineciler, siparişlerin bıçak gibi kesilmesiyle zor günler yaşıyor.

Sektördeki 17 bin işletmeyi temsil eden Makine İhracatçıları Birliği'nin (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Sektörümüzde kapasite kullanım oranı yüzde 51'e kadar geriledi. Yüzde 60'ın altı zarardır, yani bugün itibarıyla zarardayız. Makine tüm sektörlerden 3-6 ay sonra krize girer. Yani bizim için zor günler yeni başlıyor. Dip noktayı ancak ağustosta görürüz” dedi.

Karavelioğlu, makine üreticilerinin mücbir sebep kapsamına alınmadığını hatırlatarak, “Artık mücbir sebep ve korona desteklerinin sektör bazında değil zordaki şirketler bazında hayata geçirilmesi gereken döneme geldik” ifadesini kullandı.

YATIRIMLAR DURMUŞTU

Makinecilerin bu süreçte hemen hemen hiç işten çıkarma yapmadığını söyleyen Karavelioğlu, kayıt dışı işçi çalıştırmayan sektörün desteklenmesinin öneminin altını çizdi.

Makine üreticileri koronavirüs salgını kaynaklı talep krizinin öncesinde de çok parlak günler yaşamıyordu. Karavelioğlu, yatırımların duraklaması nedeniyle 2 yıldır makine yatırımlarının azaldığını, sektörün yüzde 65 kapasite ile çalıştığını söyledi.

Mayıs ayında ise yurt dışından siparişlerin yüzde 55 azaldığını vurgulayan Karavelioğlu, “Geçen yılki ciroların yüzde 60'ı ihracattan geliyordu. Şimdi içeride ve dışarıda müşterilerimiz durdu” dedi.

AVRUPA'DA FIRSAT

Makine üretiminin koronavirüs krizi sonrası Çin'den tekrar batıya doğru kayacağını öngören Karavelioğlu, yeni gümrük vergileri ile tedarik zincirlerinin yeniden yer değiştireceğini belirtti.

Karavelioğlu, sektörün tüm gelişmelere rağmen iyimser olduğunu belirterek, “Yeni normalde Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar olmasını bekliyoruz. Avrupa'daki bazı üretici KOBİ'ler açılamayacak. O üreticilerin işlerinin Türkiye'ye kayması mümkün” diye konuştu.