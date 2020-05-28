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Zuckerberg: Sosyal medya, ‘gerçeğin hakemi’ olmamalı

ABD Başkanı Donald Trump, yazdığı bazı tweetlere ilk kez ‘bilgiyi doğrula’ etiketi koyulmasına çok sinirlenmiş ve sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit etmişti. Facebook CEO’su Zuckerberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medya ‘gerçeğin hakemi’ gibi davranmamalı. Bu konuda Twitter’dan farklı bir politikamız var” dedi. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ise Zuckerberg'e “Dünya çapında, seçimlerle ilgili yanmış ya da tartışmalı bilgileri göstermeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Sozcu.com.tr
13:30 -
Haberler Ekonomi
Zuckerberg: Sosyal medya, ‘gerçeğin hakemi’ olmamalı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bazı tweetlere ilk kez ‘bilgiyi doğrula' etiketi koyunca ortalık karışmıştı. Trump, sosyal medyaya ciddi kısıtlamalar getireceklerini hatta gerekirse tamamen kapatacaklarını söylemişti.

‘BÖYLE BİR POZİSYONDA OLMAMALIYIZ'

Bir başka sosyal devi olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de tartışmaya dahil oldu. Fox News'e konuşan Zuckerberg, “Sosyal medya ‘gerçeğin hakemi' gibi davranmamalı. Bu konuda Twitter'dan farklı bir politikamız var. Facebook'un, insanların söylediği, yazdığı şeylerin doğruluğu konusunda hakemlik yapmaması gerektiğine inanıyorum. Özel şirketler, özellikle de bizim gibi bir platformda hizmet edenler böyle bir pozisyonda olmamalı” ifadelerini kullandı.

‘SANSÜRE SANSÜRLE CEVAP, DOĞRU DEĞİL'

Zuckerberg'e, Başkan Trump'ın, sosyal medyayı muhafazakarların sesini susturmakla ve seçimlere müdahale etmekle suçlaması, gerekirse tamamen kapatacağını söylemesi de soruldu. Facebook CEO'su bununla ilgili olarak, “Öncelikle, gerçekte ne yapmak istediklerini tam olarak anlamam gerekiyor. Ancak genel olarak şunu söyleyebilirim, sansürden endişe duyduğunu söyleyen bir hükümetin, bir platformu sansürlemeye çalışması bana doğru bir refleks olarak gelmiyor” yorumunu yaptı.

DORSEY: DEVAM EDECEĞİZ!

Twitter CEO'su Jack Dorsey ise yapılanı savunarak, “Dünya çapında, seçimlerle ilgili yanmış ya da tartışmalı bilgileri göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca yaptığımız bir hata olursa da bunu kabul edeceğiz. Bu bizi, ‘gerçeğin hakemi' yapmaz. Niyetimiz, çelişen ifadelerle ilgili noktaları birleştirmek, tartışmalı bilgilere dikkat çekerek insanların kendi yargılamalarını yapmalarını sağlamak. Daha şeffaf olmamız, insanların eylemlerimizin nedenlerini anlamalarını sağlıyor” diyerek Zuckerberg’e yanıt verdi.

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Son güncelleme: 14:13 28.05.2020
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