Zuckerberg’den geri adım

Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın yanlış bilgileri yaymasının ardından söz konusu tweet'leri işaretlemiş bu ABD'de büyük bir krize neden olmuştu. Geri adım atmayan Twitter Başkan Trump'ın aynı zamanda George Floyd protestoları devam ederken attığı başka bir tweet'i de şiddeti özendirdiği gerekçesiyle işaretlemişti.

Trump, Twitter'ı kapatmakla tehdit ederken Facebook'un patronu Mark Zuckerberg de Twitter'ı eleştirmiş ve Facebook'un ‘gerçeğin hakemi' olmayacağını söylemişti. Bunun üzerine az sayıda Facebook çalışanı şirketten istifa ederken Zuckerberg'e ülke genelinde büyük bir tepki oluştu.

‘NELER YAPABİLECEĞİMİZİ ARAŞTIRIYORUZ’

Hafta içi çalışanları ile yaptığı bir toplantıda sözlerinin arkasında durduğunu belirten Facebook'un 36 yaşındaki milyarder patronu dün yaptığı yazılı açıklamada ise bir miktar geri adım atmışa benziyor.

Zuckerberg çalışanlarına gönderdiği notta, “Topluluğumuzun üyeleri tarafından büyük bir acı ortaya kondu. Çalışanlarımızdan ve insan hakları uzmanları tarafından aldığımız geri bildirimlere göre neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Irk adaleti ve seçmen davranışı konusunda ilerlemek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Eyaletlerin (kolluk kuvveti) güç kullanımı hakkındaki tartışmaları konusunda politikalarını gözden geçireceklerini söyleyen Zuckerberg, “İki konu hakkında politikamızı gözden geçireceğiz. Birincisi polisin aşırı güç kullanımı. İkincisi ise bir ülkede isyan veya şiddetli çatışmalar olma durumu” diye konuştu.

OY KULLANIMI HAKKINDA BİLGİYİ FACEBOOK SAĞLAYACAK

Facebook aynı zamanda Twitter'ın Trump'ın yalan bilgi verdiği gerekçesiyle işaretlediği seçmen bilgileri konusunda bilgi akışı sağlayacak.

Facebook'un patronu Black Lives Matter (Siyahilerin hayatları önemli) hareketiyle ilişkin de bir mesaj yayımlayarak, “Topluluğumuz siyahi üyelerine sesleniyorum: Sizinle birlikte duruyorum. Yaşamınız önemli. Siyahi hayatlar önemli” ifadelerini kullandı.

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