Zülfikarlar Holding: Yurt dışına para aktardığımız doğru değil

Holdingden yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Sayın Serpil Yılmaz tarafından kaleme alınan 10 Mayıs 2020 ve 12 Mayıs 2020 tarihli yazılar sebebiyle binlerce çalışanı olan ve Türkiye'nin her yerinde bayileri bulunan bir holding olarak, kamuoyunu aydınlatma ihtiyacımız doğmuştur. Grup şirketlerimiz üzerinden kamu bankalarına kredi kullandırıp yurtdışına para aktardığımız iddiası kesinlikle doğru değildir.

Faktoring şirketimizin Fetöcü şirketlere ait çeklerle işlem yaptığı iddiası hakkında ise belirtmek isteriz ki, faktoring mevzuatına göre fatura ve çek işlem yapmak için yeterli olup, şirketimizce yılda binlerce çekle ilgili işlem yapılmakta iken hangi şirketin terör örgütüyle bağlantısı olduğunun bilinmesi tarafımızdan beklenemez.

Kimyevi maddeler ile iştigal eden şirketler grubumuza yönelik Derince Limanı'nda mallara el konulduğu iddiaları da gerçek dışıdır. Yalnızca rutin kontrol kapsamında numuneler alınmış ve de temiz çıkmıştır. Şirketimiz Türk kanunlarına göre faaliyette bulunmakta olup, devletin tüm kurumlarının denetimine açık olmakla birlikte hakkımızda yürütülen bir soruşturma mevcut değildir.

Holding ve şirketler grubumuz bu ülkenin geleceğine inanmakta ve bütün yatırımlarını da Türkiye'de yapmaktadır. Ortaya atılan gerçeğe aykırı iddiaların çok özenli şekilde seçildiğini ve kamuoyunda algı yaratarak ticari ve ekonomik alanda tarafımıza zarar vermeye yönelik organize bir hareket olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.”