Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

BAE lideri emlak imparatoru çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan´a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

Güncellenme: 19:07, 19/10/2020
Haberler Emlak
BAE lideri emlak imparatoru çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan´ın İngiltere’deki serveti ülkede gündem oldu.

İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan´ın Londra´da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

Belgelerde, Londra’da BAE liderine ait 170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan´ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more