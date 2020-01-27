Belediye, vatandaşın parasıyla vakıf üniversitesine bina inşa etmiş

Sayıştay'ın Ümraniye Belediyesi 2018 yılı denetim raporu yayınlandı.

Denetçilerin belirlemelerine göre, Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin Ümraniye'deki yeni yerleşkesinde bulunan ana kampüs binasının inşaatı belediye bütçesinden yaptırıldı.

Sayıştay, kamu kurum veya kuruluşu statüsünde olmayan vakıf üniversitesine ait binanın inşaatının belediye tarafından üstlenilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, Ümraniye Belediyesi'ni uyardı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YÖNETİMDE

Ümraniye Belediyesi'nin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ana kampüs binasının inşaatını üstlendiği dönemde belediye başkanı olan Hasan Can, hali hazırda üniversitenin mütevelli heyeti üyesi. Hasan Can'ın başkanı olduğu Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ise okulun hemen yanında 20 bin kişilik kapasiteye sahip olacak ilçenin en büyük camisinin inşaatını yapıyor.

Üniversite yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanları Remzi Gür ve Aziz Torun da bulunuyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı ve AKP kurucusu Tayyar Altıkulaç'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu üniversite 2010 yılında kuruldu. Kuruma, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne Ümraniye'deki son büyük parsellerden biri olan İnkılap Mahallesi'ndeki 80 dönüm arazi tahsis edilmişti. Kuruluşundan itibaren ağırlık olarak Altunizade Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden üniversite, 2018 yılında Ümraniye yerleşkesine taşınmıştı.

İBB DE İNŞAATA KATKI VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 43 milyon liraya ‘Ümraniye 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü Projesi' adı altında rektörlük binası, iki adet derslik binası, yer altı otoparkı, avlu ve kütüphane inşa etti. İBB'nin yaptırdığı kütüphane binası içerisinde toplam alanı 5 bin 900 metrekare olan üç adet okuma salonu, serbest okuma salonları, dört adet toplantı salonu, 48 adet derslik, 43 adet ofis, iki adet konferans salonu, 10 adet seminer, iki adet sergi salonu, kafe ve depolar yer alıyor.

OKUL ÜCRETLERİ 33 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim ücretleri 26 bin lira ile 33 bin lira arasında değişiyor. 2019 – 2020 eğitim öğretim döneminde felsefe, tarih, edebiyat, mütercim tercümanlık (Arapça), öğretmenlik kayıt ücretleri 26 bin 460, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ile mütercim tercümanlık (İngilizce) 30 bin 780 lira, psikoloji için ise 33 bin 480 lira yıllık ücret alındı.

VAKIF 3 BİN 817 CAMİ YAPTI

Türk Diyanet Vakfı, 1975 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç ve Yakup Üstün ile Özlük İşleri Müdürü Ahmet Uzunoğlu “din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi” amacıyla kuruldu.

1977'de Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla “vergi muafiyeti” getirilen vakıf, 2005 yılında yapılan bir düzenleme ile de “izin almadan yardım toplayan kuruluşlar” arasına alındı. 1003 şubesi bulunan vakıf bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 817 cami, 2 bin 866 Kur'an kursu, 25 ülkede ise 100'ün üzerinde cami ve eğitim binası yaptı.