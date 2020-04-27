Bir basamak daha düştü en dibe iki kaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü ülkeleri sıraladı. 63 ülkeyi kapsayan IMF Küresel Konut İzleme Raporu 2019 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke, yüzde 20'lik artışla Filipinler olurken en çok kayıp yüzde 11.8 ile Ukrayna'da görüldü.

ZİRVEDEN DÜŞTÜK

Geçmiş dönemlerde yüksek oranda konut fiyat artışıyla sıralamada hep ilk üçte yer alan Türkiye'de yüzde 7.5'lik düşüş yaşandı. 2015 yılında yüzde 14'lük yükselişle zirvede olan Türkiye o tarihten bu yana küresel konut liginde ivme kaybediyor.

IMF'nin 2016 raporunda 39'uncu, 2017'de ise 51'inci, 2018'de ise 60'ıncı sırada yer alan Türkiye 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla 61'inci sırada bulunuyor.

SON 19 YILIN REKORU

IMF Küresel Konut Fiyat Endeksi 2019 yılında tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 2000 yılının 100 olarak kabul edildiği endeks, 2019'un üçüncü çeyreğinde 167'yi görerek rekor kırdı.

Söz konusu dönemde İngiltere'de yüzde 0.6 ve Hong Kong'da yüzde 4.4'lük değer kaybı görülürken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 5.5 ve Katar'da yüzde 6.3 düşüş yaşandı.

Avustralya, Kanada, Hindistan, Brezilya konut fiyatlarının gerilediği diğer ülkeler oldu. ABD'de konut fiyatları yüzde 1.6 artış gösterirken, Fransa ve Çin'de yüzde 2.3, Almanya'da 3.2, Rusya'da 3.6, İspanya'da 4.5, Yunanistan'da 8.5 ve Portekiz'de yüzde 10.5 yükseliş yaşandı.

Kiralar daha çok arttı

IMF'nin verilerine göre, Türkiye'de ev fiyatlarının artış hızı, kiraların artış hızının gerisinde kaldı. Konut fiyat artışıyla kira bedellerinin artışını karşılaştıran endekse göre 2010 yılı 100 kabul edildiğinde, 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla Türkiye'de bu oran 98.1 oldu.

Bir başka deyişle, son 9 yılda satılık evin fiyat artışı kira artışının yüzde 2 altında kaldı, yani konutta kira getirisi satılık fiyat artış hızını geçti. 2015 yılında yüzde 42'lik fark ile Türkiye, satılık konut fiyatlarının kira bedellerine göre en fazla arttığı ülke olmuştu.