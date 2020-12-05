Konut değer artışında Avrupa kan kaybediyor

İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 45 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Küresel 45 kentin 28'inde konut fiyatları yükselirken 17'sinde gerileme meydana geldi.

İstanbul’un bu yıl listeye alınmadığı Küresel Kentler Konut Endeksi 2020 üçüncü çeyrek verilerine göre, son 12 ayda ev fiyatlarının en çok yükseldiği şehir Yeni Zelanda'nın 1.3 milyon ile en kalabalık nüfusuna sahip Auckland oldu.

Ev fiyatlarının son yüzde 12.9 yükseldiği Auckland'ı, yüzde 10.2'lik artışla Filipinlerin başkenti Manila izledi. Çin'den Shenzen yüzde 8.9 ile üçüncü sırada yer alırken, Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezide ev fiyatları son 12 ayda yüzde 8.4 yükseldi.

Dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biri olan ve yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Singapur yüzde 6.1'lik düşüşle konut fiyatlarının en çok gerilediği yer aldı. Bangkok'ta yüzde 6, Hong Kong'da yüzde 5.4 ile Singapur'u takip etti.

AVRUPA'DA DURUM

Knight Frank Küresel Kentler Konut Endeksi'ne göre Avrupa başkentlerinde fiyatlarda son 12 ayda fiyatlarda düşüş görüldü. İngiltere'nin başkenti Londra yüzde 4.5 ile en fazla gerilemenin yaşandığı yer olurken, Madrid'de yüzde 3.5, Paris'te yüzde 0.5 düşüş yaşandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 0.9 ile konut fiyatlarında sınırlı artış görüldü.

Moskova'da konut fiyatları son 12 ayda yüzde 1.3 artış yaşandı, New York'ta yüzde 4.1, Dubai'de ise yüzde 3.7 düşüş oldu.