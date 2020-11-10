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Eylül ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 16,11, aylık yüzde 2,11 arttı.

Güncellenme: 14:14, 10/11/2020
Haberler Emlak
Eylül ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,48 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,75 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,90, işçilik endeksi yüzde 14,41 arttı.

YILLIK YÜZDE 16,05,AYLIK YÜZDE 2,19 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,64 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,75 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,75, işçilik endeksi yüzde 14,58 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,30 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,77 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,40, işçilik endeksi yüzde 13,77 arttı.

Eylül ayı
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