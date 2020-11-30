İstanbul yatırımcının radarına giremedi

Avrupa merkezli yatırımcılar açısından Almanya'nın ülke olarak Covid-19 ile mücadelesindeki performansı ile Berlin, 2021'de yatırım beklentilerinin en yüksek olduğu şehir olarak ön plana çıkarken, 31 Avrupa kentinin yer aldığı listede Türkiye'den temsil edilen tek şehir olan İstanbul, 30'uncu sırada yer aldı.

KÜÇÜLME BEKLENİYOR

PwC ve Urban Land Institute (ULI)'ın gayrimenkul sektörünü farklı boyutları ile ele alan araştırması Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2021 raporu, pandemi etkisinde sektöre yönelik sermaye akışının yine de daha çok yerel ve Avrupa kaynaklı olacağını ortaya koydu.

Araştırma, gayrimenkul ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Avrupa genelindeki 1000 profesyonelin görüşü ile hazırlandı. Yapılan ankette yatırımcıların yüzde 40'ından fazlası gelecek 5 yılda dünya ekonomisinde kötüleşme beklerken, yatırımcılar, pandemi sonrasında küçük şehirlere ve az nüfuslu bölgelere olan göç hareketlerinin ardından daha orta ölçekli kentlerin potansiyel olarak öne çıktığına işaret etti.

Turizmden darbe alan ülkeler

Raporda otel yatırımlarındaki geri dönüşlerde yaşanacak sıkıntılara da vurgu yapıldı. “Turizm ve seyahat, Avrupa GSYİH'sinin yüzde 9.1'ini oluşturuyor. Ancak Yunanistan (%20,8), Portekiz (%16,5), İspanya (%14,3) İtalya (%13) ve Türkiye (%11,3) gibi ülkelerde bu oran daha fazla” ifadeleri ile bu alanda en çok sıkıntı yaşayabilecek ülkeler sıralandı.