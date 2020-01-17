Son dakika… Kanal İstanbul ÇED raporuna onay çıktı

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aralık ayında askıya çıkarılan ÇED raporu ile ilgili karar verildi.

Bakanlık, sunulan ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildiğini, komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olumlu bulduğu ÇED raporuna karşı doğada yaratacağı tahribat nedeniyle binlerce kişi itiraz dilekçesi sunmuştu.

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