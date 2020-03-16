Konut satışları yüzde 51 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA PATLAMA

Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

37 BİN 303 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 37 bin 303 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020’de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.