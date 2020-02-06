İNDER: Kötü yapılan bina müteahhidin siciline işlenmeli

İNDER yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen “2020 Vizyonu” başlıklı değerlendirme toplantısında konuşan Nazmi Durbakayım, “Kentsel dönüşümü kar amaçlı rekabete sürükleyen ve kat sahiplerine yerine getirilmesi mümkün olmayan taahhütlerde bulunan müteahhitlere ve diğer kat maliklerinin can güvenliğini riske atarak kişisel çıkar peşinde olan birkaç hak sahibine dur diyecek ek düzenlemelere ihtiyaç var.” dedi.

CEZALAR ARTIRILMALI

Yaşanan can kayıplarına depremin değil, çürük ve riskli binaların neden olduğuna dikkat çeken Durbakayım, “Ölümlere ve yaralanmalara sebep olan kötü yapıları inşa eden ve inşa ettirenlerin; insan hayatına bilerek kast edenlere verilen ceza ile aynı derecede ceza verilmeli” diye konuştu. Daha önce yaptığı binalara riskli raporu verilen müteahhitlerin siciline bu durumun işlenmesi gerektiğini ifade eden Durbakayım, “Kendi yaptığı binaya çürük raporu alarak yeniden inşa eden firmalar var. Malzeme bulamadım gibi bahanelerin bir gerçekliği yok. Eksik, yanlış iş yapanlar ortaya çıkarılmalı ve bu kişiler kayıt altına alınmalı” dedi.

RANT İSTEĞİ MAĞDUR ETTİ

5-6 yıl önce kentsel dönüşüm projelerinde yapılan tutarsız sözleşmelerin sektördeki durgunlukla birlikte ortaya çok sayıda mağdur çıkardığını söyleyen Durbakayım, projeyi almak için hak sahiplerine taahhüt edilen oranların, açıktan verilen paralar ve taahhütlerin, yapılmaya çalışılan projelerde karşılığını bulamadığını bildirdi.

Bu süreçte müteahhitlerin kapısını çalan hak sahiplerinin dairelerini depreme karşı güçlendirmek yerine ekstra rant elde etmeyi ön plana aldığını dile getiren Durbakayım, ancak ekonomik durgunlukla birlikte rantı ön plana alanların teker teker mağdur olduğunu vurguladı.

5-6 yıl boşa geçti

İNDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli ise yaptığı konuşmada kentsel dönüşümde artık vakit kaybına tahammül edilemeyeceğini belirterek, “Herkes tabut evlerden kurtulacağı için umutlanmıştı. Ancak geçtiğimiz son 5-6 yılda boşa vakit geçirdik. Parayı, insan hayatına tercih edenler yüzünden yaşandı bu gecikme. Yasa tekrar gözden geçirilmeli, deprem riski taşıyan binaların yenilenmesinin önüne set çeken veya dönüşümü geciktiren müteahhit, kat maliki, yönetmelik gibi her türlü engel ortadan kaldırılmalı” değerlendirmesini yaptı.