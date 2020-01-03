Milenyum kuşağı gayrimenkul sektörüne yön veriyor

Coldwell Banker'dan yapılan açıklamaya göre, asırlık marka Global Luxury Programı kapsamında satış profesyonellerine lüks konut eğitimleri veriliyor ve bu bilgi, birikimi yeni girişimcilere de aktarılarak sektöre derinlik kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldwell Banker Global Luxury Eğitmeni Aylin pelin Onar, verilen eğitimler, lüks konut satışı ve milenyum neslinin gayrimenkul satın alma davranışları konusunda açıklamalarda bulundu.

Onar, Coldwell Banker Global Luxury Programı tarafından yayınlanan rapora göre milenyum kuşağının 2030 yılında bugünün beş katı daha fazla zenginliği sahip olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Milenyum kuşağı 20 ile 40 yaş gurubunu içeren bir jenerasyon. Baby boomers dediğimiz jenerasyonun ardından dünya ekonomisin resesyona uğradığı bir dönemde dünyaya gelmiş ve daha önce ki kuşağın servet aktarımında bulunduğu bir jenerasyon. Daha az borçlanmaya giden, evlilik ve çocuk tercihlerini erteleyen daha farklı bir yapıdan bahsediyoruz.

Kendilerinden önceki milyonerler daha fazla şirketleşmiş, daha fazla okumuş bir jenerasyondan geliyor ancak bu yeni nesil ticareti dijital platformda geliştiren ve enteresan teknolojik gelişmelerinde içinde yeşermiş bir topluluk. Daha az borçlanarak ev sahibi olmaları bu neslin kira nesli olduğuna dair bir kanı oluşturmuş. Ne var ki bu yanlış bir kanı. İleride süreçte yani gelecekte mülk edinimi daha zor ve pahalı olacağından bu yeni nesil gayrimenkul alımında hiç geriye gitmemiş durumda. Aksine gayrimenkul sektörüne yatırdıkları servet bir önceki nesillere göre yüzde 30 artış göstermiş durumda.”

Dünyada benzeri olmayan Global Luxury Programı hakkında bilgi veren Onar, “Lüks konut tüketicilerinin hepsi uluslararası bağlantılara sahip ve yine kendilerini temsil edecek profesyonelin de aynı şekilde bir ağa sahip olmasını istiyor. Daha ayrıcalıklı ve özel hissettirecek bir hizmet beklentileri var. Elbette bunların dışında doğru pazarlama teknikleri, üst düzey servis ve benzeri birçok alanda nasıl hizmet vermemiz gerektiği konusunda profesyonellerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Dijital dünyanın çocukları akıllı evleri seviyor”

Sektörde geleceğe yönelik başlıca trendleri açıklayan Onar, şunları ifade etti:

“Milenyum kuşağı gayrimenkul sektörüne yön vermekte. Belirtildiği üzere 5 katı büyülükte ki bir servet aktarımından bahsediyoruz. Mülkiyet kavramı bu jenerasyon içinde oldukça önemli. Ancak trend olarak daha çok ulaşımın kolay olduğu, aktivite, spor, sağlık olanaklarına ulaşabildikleri, sosyalleşebildikleri, basitleştirmek gerekirse arzu ettikleri olanakları kısa sürede elde edebilecekleri yerleri ve mülkleri tercih ediyorlar. Ortalama olarak 3 yılda bir ev değiştiren bu yeni nesille birlikte yeni konutlarda da ciddi bir talep var.

Eskiyle, geleneksel yapıyla veya tadilatla çok vakit kaybetmek istemeyen sabırsız bir nesil ve her şeyi hızlıca gerçekleştirmek istiyor. Dijital dünyanın bu çocukları akıllı ev sistemine de ayrıca önem veriyor. Özetlemek gerekirse her türlü sosyal donatıya sahip mülkler, smart home sistemleriyle en çok tercih edilen mülkler olarak yerini koruyacak.”