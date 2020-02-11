O projeye yıkım ekipleri gitti

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı mahallesinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihale edilen 11 bin 575 metrekarelik denize sıfır arazide yükselen Belde Evler projesine bugün yıkım ekipleri gitti.

AKP’li Enver Yılmaz’ın belediye başkanı olduğu dönemde gerçekleştirilen ihaleyi kazanan 204 milyon lira hasılat ve yüzde 22.5 belediye gelir payı teklifiyle İntaya – Köksal İnşaat – Özmen İnşaat ortaklığı yetkililerinin Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıtalarıyla görüşmeleri sürüyor. Belediye yetkililerinin, inşaat firması yöneticilerinden şantiye alanını boşaltmasını talep ettiği öğrenildi.

Projenin arsa sahibi olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan konsorsiyuma 17 katlı 3 blokta 275 daireden oluşan Belde Evler adlı proje için ruhsat vermiş. Ancak, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna yine bir AKP’li olan Hilmi Güler’in oturmasıyla proje durdurulmuştu.

Hilmi Güler, yüksek katlı olması nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiği Belde Evler adlı projeyinin yapı ruhsatı iptal etmiş ve belediye meclisinden yıkım kararı aldırmıştı.

Projeyi hayata geçiren İntaya – Köksal İnşaat – Özmen İnşaat yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açmış. Mahkemeler, projenin devam etmesi yönünde karar vermişti.

Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belde Evler projesinin son durumunu Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’ya sormasıyla proje yeniden gündeme gelmişti. Taşcı’nın binanın halen yıkılmadığını iletmesi üzerine Erdoğan, “Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler’e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız” demişti.