Pandemi Bağdat Caddesi’ndeki dükkanlara talebi artırdı

Corona virüs salgını nedeniyle insanlar kapalı alanlara girmekten kaçınarak, açık alanlarda bulunmayı tercih ediyor. AVM’lere gitmek istemeyenler ise caddelerdeki mağazalara ve kafelere yönelmeye başladı. Türkiye’nin en önemli alışveriş noktalarından biri olan Bağdat Caddesi’nde ise boş dükkanlara talep arttı.

Eylül 2019’da başlayıp Mart, Nisan 2020’ye kadar devam eden süreçte faizlerin indirilmesiyle konutların neredeyse tükendiğini söyleyen Bağdat Caddesi Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “En büyük sıkıntımız ticari alanlardı. Derneği kurma amacımız da buydu. Uzun yıllardır AVM’lere kaptırdığımız ciddi bir problemimiz vardı bizim AVM mağazacılığına yönelik. Fakat Mart 2020’den sonra, 1 Haziran’da normalleşme başlayınca, süreç insanların kapalı alanlara gitmeyi tercih etmemesi ve açık alanlarda kalması yönünde oluştu” ifadelerini kullandı.

“YAKLAŞIK 4 AYDA 46 DÜKKAN KİRAYA VERİLDİ”

Pandemiyle birlikte müşterilerin açık alanları tercih ettiğini ve cadde üzerindeki dükkanlara talebin arttığını belirten Kiraz, “Dolayısıyla bir anda, sadece Bağdat Caddesi değil, İstiklal ve Nişantaşı da dahil olmak üzere korkunç bir talep görmeye başladı. Derneğimizin rakamlarıyla yaklaşık 116 boş dükkanımız vardı. Yüzde 20’ye yakın boşluğumuz vardı. Şu an itibariyle yaklaşık 70’e düşmüş durumda.

“AVM MÜŞTERİSİ CADDEYE GELDİ”

46 tane dükkan Haziran ve Ekim arasında, 4-5 aylık süreç içinde kiraya verildi. 70 dükkanın da kalma ihtimali çok zayıf çünkü sürekli talep var. Boş dükkanlarda bir tadilat başladı. İki günde bir veya haftada iki, dükkanlar kiraya verilmeye başlandı. Bir sebebi, pandeminin AVM mağazacılığını ciddi şekilde etkileyip, AVM müşterilerinin caddeye gelmesi” değerlendirmesinde bulundu.

“KAFELERE TALEP YOĞUN”

Pandemiden önce Bağdat Caddesi üzerindeki kafe ve restoranlara akşam saatlerinde müşterilerin geldiğini ancak öğlen boş kaldığını anlatan Kiraz, “Şu an öğlen dahil tüm mağaza, restoran ve kafeler dolu. Bir sebebi de pandemiyle bağlantılı üniversitelerin kapalı olması ve gençlerin ağırlıklı olarak açık alanlarda caddede yan sokaklara yayılmış olan kafeleri doldurmuş olmaları. Cuma, cumartesi, pazar müşteri sorunu olmuyordu. Şimdi hem hafta içi hem hafta sonu hem de öğlen saatleri de doldu.

Açılan yerlerin çoğunluğu yan sokaklarda kafe ve restoran. AVM’lerden kayan markalar var ama kafe, restoran da çok. Kafeler yan sokaklarda ağırlıklı. Her yan sokakta neredeyse 4-5 kafe var” dedi.