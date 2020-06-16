Pandemi konut satışını vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs konut satış verilerini dün açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936 oldu. Nisan ayına göre satışların yüzde 19.1 artması dikkat çekerken, sektör temsilcileri, toparlanma sinyalleri veren konut satışlarının faizlerdeki düşüş ve kampanyaların etkisiyle haziranda sert yükselmesini bekliyor.

KREDİLİ SATIŞ ARTTI

Kredi faizlerindeki düşüş nedeniyle Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.3 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33.1 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.7 azalarak 34 bin 76 seviyesine indi.

Öte yandan, mayıs ayında konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.

5 AYDA 434 BİN KONUT

Ocak-mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Ocak-mayıs döneminde ipotekli konut satışı yüzde 118.2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise yüzde 26.8 azalarak 269 bin 887 oldu.ü

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23.9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 13 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞ AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.1 azalarak 860 oldu. İlk beş ayda yabancılara yapılan konut satışı da yüzde 27 düşüşle 12 bin 598 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.