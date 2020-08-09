Rezisanskondu’da mektuplu kavga

İstanbul'un en değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu'da Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat tarafından hayata geçirilen Çiftçi Towers'ta işler karıştı. Alıcılara mektup gönderen proje ortakları, gecikme için birbirilerine suçlarken ağır iddialarda bulundu.

İmar planlarında ticaret merkezi ve turizm alanı olan 23 bin metrekarelik arazide yükselen Çiftçi Towers için Beşiktaş Belediyesi'nden apart otel yapı ruhsatı alınmasına rağmen, 308 lüks konut inşa edildi. SÖZCÜ'nün konuyu gündeme getirmesi ile kaçak inşaat nedeniyle iki yıl boyunca mühürlü kalan 46 katlı iki blokluk proje için imar barışından yararlanıldı ve mühür söküldü. Ancak, 3 yılda tamamlanması gereken proje 7 yılda hala bitirilemedi.

KAÇAK YAPI İTİRAFI

Her biri milyonlarca dolar değerinde olan rezidansları Türkiye'nin önde gelen iş insanları satın almıştı. Geç teslim nedeniyle yatırımcılar, zarara uğradıklarını ifade ederek yargıya başvurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, alıcılara bir mektup gönderdi. İnşaatta gecikme nedeniyle arsa sahibi Çiftçiler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çiftçi'yi suçlayan Kazım Türker, Çiftçi ailesine ait bazı özel dairelerin içine kat ilavesi ve yüzme havuzu yapıldığını, imara aykırı aşımlara gidildiğini vurguladı.

TÜRKERLER: DAVA AÇTIK

Çiftçiler'in kendilerine verilen öncelikli satış hakkını yok sayarak konutları ucuz fiyatla elden çıkardığını iddia eden Türker, hakediş ödemelerini de alamadıklarını bildirdi. Projenin arazi hariç toplam maliyetiyle ilgili olarak Çiftçiler ile anlaşmazlığa düştüklerini açıklayan Türker, sözleşmeden dönerek dava açtıklarını ifade etti. Çiftçiler tarafından aldatılma girişimiyle karşı karşıya olduklarını savunan Türker, şirketin yönetim kurulu başkanı Hakan Çiftçi'yi suçladı. Dairelerin ve alışveriş merkezinin tamamlanması için ek finansmana ihtiyaç olduğunu kaydeden Türker, dairelerin mevcut alıcılara indirimle satılarak kaynak yaratılmasını önerdi.

ÇİFTÇİ: ALACAĞIMIZ VAR

Çiftçiler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çiftçi de “Kazım Türker tarafından tarihsiz ve talihsiz bir mektubun tarafınıza gönderilmiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” cümlesiyle başlayan bir mektubu 28 Temmuz günü, projeden konut alanlara gönderdi. Türkerler'in Çiftçiler'e ödemesi gereken yüzde 20'lik katılım borcunu ödemediğine dikkat çeken Hakan Çiftçi, Türkerler'in ortaklıktan ayrılmak için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtığını belirtti. Çiftçi, Kazım Türker'in “indirimli daire satışı” önerisine ise tepki göstererek söz konusu dairelerin Çiftçiler A.Ş'ye ait olduğunu söyledi.