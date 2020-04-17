Salgınla mücadelede ‘Nef’es oldu

Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği hafta çalışmalarına başlayan Nef Vakfı, alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti kurdu ve tüm Türkiye'deki hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için 21 Mart itibariyle de üretimlere başladı. Hocalardan ve hastanelerden gelen yönlendirmelerle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi, endüstriyel tasarımcılarla prototipler tasarlandı. Solunum filtresi gibi hassas malzemeler için mikrobiyoloji laboratuvarlarında testler yapıldı. Nef Vakfı, hastanelerden gelen kullanım testlerinden sonra ihtiyaç duyulan malzemeler için seri üretimlere başladı.

260 BİNDEN FAZLA MALZEME HASTANELERE TESLİM EDİLDİ

Toplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan Nef Vakfı, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi tüm Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı. Bugünlerde solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen vakıf, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelerimize teslim etmeye devam edecek.

”HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ”

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı açıklamada ”Bu zor dönemde salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık personellerimizi salgından korumak için harekete geçtik. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz.” dedi.