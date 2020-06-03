Tepki çeken inşaat için Bakanlık geri adım attı

Kumburgaz Mahallesi’nde Bayburtlu Grup İnşaat tarafından hayata geçirilen bir gayrimenkul projesi son günlerde tartışma konusu olmuştu.

2-3 katlı katlı binalardan oluşan yatay yapılaşmanın olduğu Kumburgaz’a 35 katlı bir bina dikmek için defalarca belediyenin kapısını çalan Bayburtlu Grup olumsuz yanıt aldı.

282 ada 1 parsel sayılı arsadaki projeyi yapmak için bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat eden firmaya, Bakanlık 18 Eylül 2015’te 3 katlı ve 35 katlı olmak üzere 2 blok için yapı ruhsatı verdi.

35 katlı bir yapının çevredeki kentsel dokuya uyumsuz olacağı ve yerleşim siluetini bozacağı gerekçesiyle Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yargı, ruhsatları iptal etti, yapılan itirazı da Bölge İdare Mahkemesi 18 Nisan 2018’de onadı.

Ancak bütün bu mahkeme kararlarına rağmen Bayburtlu Grup İnşaat’ın sahipleri yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat etti ve 25 Aralık 2019’da 13 ve 14 kattan oluşan 2 blok için yapı ruhsatı aldı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin ve vatandaşların tepkisi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devreye girdi.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, 2-3 kattan fazla bina olmayan sayfiye alanındaki yüksek katlı binalardan oluşan inşaatın yapımı durduruldu.