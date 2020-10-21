Ünlü girişimci Nevzat Aydın Boğaz’da 90 milyon TL’ye yalı aldı

Yemeksepeti’nin CEO’su olarak görevine devam eden Nevzat Aydın’ın geçtiğimiz mart ayında Türkiye eski ralli şampiyonlarından iş insanı İskender Atakan’dan Beykoz Anadoluhisarı’ndaki Tevfik Bey Yalısını satın aldığı ortaya çıktı.

1991’DE YANMIŞTI

Tarihi yalı 31 Mayıs 1991’de yanmıştı. Tekrar restore edilen yalı geçirdiği değişikliklere rağmen Boğaziçi’nin eski günlerinden esintiler vermeye devam ediyor.

ÜNLÜ GİRİŞİMCİLER KOMŞU OLDU

Nevzat Aydın’ın satın aldığı yalı ile bir başka Türk girişimci gittigidiyor.com’un eski sahibi Serkan Borançılı’nın 8 yıldır oturduğu yalıya komşu olmuş oldu.

KURDUĞU ŞİRKETİ 589 MİLYON DOLARA SATMIŞTI

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti’ni 2000 yılında kuran Nevzat Aydın, 2015’te dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satmıştı.