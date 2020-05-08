Eşini bıçaklayıp cezaevine girdi… Tahliye olunca oğlunu öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Ünal Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.'yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Y. bir süre önce tahliye edildi.

Bugün oğlu Şahin Y.'nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdı. Oğlu ile tartışan baba, başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü.

Yol kenarında can veren Şahin Y.'yi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)