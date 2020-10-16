Corona nedeniyle misafirliğe gitmek yasaklandı

Kütahya Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.

EV ZİYARETLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde şu kararlar alındı:

* Corona virüsü salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar içerisinde ilçede ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanarın toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 15 gün süre ile sınırlandırılmasına karar verildi.

* Nikah merasimleri daha önce belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yapılacak.

* Hamam Mahallesi Kocaalan Caddesi’ndeki Gözde Pansiyon ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantinanın kaldırılmasına karar verildi.

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