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Dev operasyon! Suç örgütünün 3 otel, 87 gayrimenkul ve 41 aracına el konuldu

İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Almanya vatandaşını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliye ait 1'i inşaat halinde 3 otel, 87 gayrimenkul, 41 araç ve yüklü miktarda paraya el koyuldu.

Güncellenme: 19:56, 03/12/2020
Haberler Genel
Dev operasyon! Suç örgütünün 3 otel, 87 gayrimenkul ve 41 aracına el konuldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN…

Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL ile 5 kilogram altın, 25 kol saati,  ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el koyulduğu öğrenildi.

ÇAĞRI MERKEZİ KURMUŞLAR

Aralarında Almanların da bulunduğu şüphelilerden bir kısmının İzmir’de bir kısmının da Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Liderliğini Amar S.’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M., Halit D., Halil Ç. ve Hikmet S.’nin yaptığı suç örgütünün, çağrı merkezleri kurarak kurbanlarıyla iletişim kurdukları, elde edilen paraları da örgüt yöneticileri ve üyeleri adına gayrimenkul alıp, şirket kurarak akladığı öne sürülüyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:54,
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