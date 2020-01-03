Elazığ’ın en büyük tekstil fabrikası açılıyor

Tekstil sektörünün önemli aktörlerinden olan Gala Teks firması 70 Milyon TL yatırımla Elazığ'da 1100 kişiye istihdam sağlayacak fabrika kuruyor.

Yatırımla ilgili bilgi veren Gala Teks YKB Emre Can, “Yaklaşık 8 ay önce Elâzığ Valisi Sayın Çektin Oktay Kaldırım'ın da desteğiyle 12.000 metrekarelik bir arazi aldık. Buraya yapacağımız projeyi ikiye böldük. İlk etapta 330 kişi çalışacak. İkinci etap bittiğinde ise 1100 kişinin çalışacağı büyük bir kompleks haline gelmiş olacağız. İlk etabın inşaatı bitmek üzere. Gördüğümüz ihtiyaç ve bize bu süreçte verilen destekle ikinci etabı da hızla bitirme niyetindeyiz.” dedi.

Can projenin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi, “Alt yapısıyla da üst yapısıyla da oldukça teknolojik bir tesis kuruyoruz. Biz herhangi bir fabrikayı alıp tekstil binası yapmadık, önce mühendisler ile bir şablon hazırladık, o şablona göre arazi aldık ve binamızı o şablona göre kurduk. Yani ortada milimetrik kurulan bir bina var.

2'nci etap bittiği zaman 35 tane bant olacak, bu şu anlama geliyor; büyük markaları düşünelim bunlara 35 çeşit ayrı modelin mağazaya aynı anda girmesi anlamına geliyor bu kapasite şu an Elazığ'da ilk olacak. Tabi ki yatırım olarak daha büyük yatırımlar var ama istihdam olarak Elazığ'ın en büyük yatırımı bu olacak. Bununla birlikte Vali bey ile görüşeceğiz orada yeni bir yatırım kararı daha aldık. Kumaş örebileceğimiz bir fabrika düşüncemiz var. Buraya örgü makineleri alacağız yüksek teknolojide kumaş üreteceğiz. Polyester ve jakar ağırlıklı yani düz makineler değil herkesin yapabileceği bir kumaş değil de daha katma değerli daha özel üretim yapabileceğimiz bir bant olacak. Bize tahsis edilecek alanın yeri önemli çünkü orada bir markalaşma yapılacak. Ciddi bir Ar-Ge merkezi kuracağız, kumaş tasarımları yapacağız artık. İki projenin toplam yatırımı 70 milyon TL istihdam ise 1.500 kişi. Ciro olarak hesapladığımız zaman Konfeksiyon Fabrikası 100 milyon üstü Kumaş Fabrikası 100 milyon TL üstü olacak.”

VALİNİN DESTEĞİ BÜYÜK

Elazığ Valisi Kaldırım'dan büyük destek gördüklerini ifade eden Can, “Sağ olsun vali bey bize her aşamada kolaylık sağladı. Onun desteğiyle süreci hızlandırdık. Elazığ'da yaklaşık 1500 kişinin iş sahibi olması güzel bir şey. O da bunun farkında. Yaptığımız bu büyük yatırımla önce Elazığ halkı sonra tüm Türkiye kazanacak” dedi.

YATIRIM ZEMİNİ TEKRAR OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği istihdam vurgusunu çok önemsiyoruz. Şuan Türkiye'de yatırım zemini tekrar oluştu. Devlet teşvikleri gayet iyi. Vali bey her an yatırım yerlerini geziyor. Sorun yaşandığında sorunu çözmeye dönük adımlar atıyor. Yatırım yapmak isteyene sahip çıkılan bir ortam var burada. Biz de ihracatla ülkemize yapacağımız faydanın ve bir sonraki yatırımımızla birlikte toplamda 1500 kişiye iş imkânı sağlayacağımızın gururunu yaşıyoruz.

YERLİ OTOMOBİLE TAM DESTEK

Can geçtiğimiz hafta duyurulan yerli otomobille ilgili de “Mükemmel ötesi bir tasarım var. İleri Teknolojiyi tasarlamışlar ve ilk otomobil olmasına karşın diğer markaların en üst modelleriyle yarışıyor. Gala Teks olarak bizde yerli otomobile kokpit tasarımı yapmak istiyoruz! Verilecek göreve hazırız” dedi.