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İstiridye mantarlı risotto tarifi

İtalyanların meşhur rissottosu yada pilavı diyebiliriz en basit tabiriyle. Yanında et yada salata ile yapı zor ama başlı başına bir davet tabağı diyebiliriz.

11:26 -
Haberler Yemek Tarifleri
İstiridye mantarlı risotto tarifi

Özel Notlar

Bu tarifte pirinçleri önceden suda bekletmiyoruz yada yıkamıyoruz.

İstiridye mantarlı risotto: Malzemeler

  • 2 su bardağı kırık pirinç
  • 1 su bardağı kemikli tavuk suyu
  • Sebzeler
    • Kuru soğan
    • Havuç
    • Kereviz sapı
  • Tereyağı
  • Zeytinyağı
  • İstiridye mantarı
  • Parmesan yada eski kaşar
  • Taze fesleğen
  • Tuz-karabiber

İstiridye mantarlı risotto: Tarif

Adım 1:
Düdüklü tencereye kereviz sapı, havuç ve kemikli tavukları yerleştirip tuz ve su ekledikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Kereviz saplarının diğer malzemelere göre oranı bir tık daha fazla olursa pirinçlerimiz o kadar lezzetlenir. Örneğin 2 havuç koyuyorsak 8-10 kereviz sapı koyabiliriz. 1 adet kemikli tavuk butu yeterli olacaktır.

Adım 2:
Pilav tenceresinin içine soğanları olabildiğince küçük doğrayıp hatta rendeleyip 3 yemek kaşığı tereyağı ve 6 yemek kaşığı zeytinyağında kavuruyoruz. Soğanlar tam öldükten sonra istiridye mantarlarını jülyen doğrayıp birlikte 5 dakika kadar pişiriyoruz. Pirinçleri yıkamadan bu harca ekleyip düdüklüde hazırladığımız sebze-tavuk suyundan kepçe ile yavaş yavaş ekliyoruz. Bu esnada ateş orta seviyede olmalı ki pirinçler ne diri kalsın ne de lapa olsun.

Adım 3:
Pişen risottomuzun üzerine ister eski kaşar ister parmesanı rendeleyip üzerine de değirmen karabiber ve taze fesleğen ile servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun.

pilav tarifi
Son güncelleme: 11:28 22.04.2020
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