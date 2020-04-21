Onur Ağaoğlu: İşletmeler için 5 ipucu

Onur Ağaoğlu, “Salgın yüzünden kısa süre içinde çok şey değişti. Çoğu işletme büyük ölçüde olumsuz etkilendi.

Şirketler, CEO’lar, yöneticiler, girişimciler, çalışanlar ve işletme sahipleri tüm dünyada belirsizlik durumuyla karşı karşıya ve ileride ne olacağını tahmin edemiyorlar. Şirket sahipleri günümüzde var olan bazı büyük şirketlerinin en kötü zamanlarda ortaya çıktığını biliyorlar. En karanlık anlarımızda, yeni fikirler ve girişimler yolumuza ışık oluyor. Tek ihtiyacımız olan harika bir fikrin ışıltısı.

Yeni gerçekliğimizden hangi yeni şirketler, ürünler, hareketler doğacak? Yeteneklerinizi değerlendirin, sözleşmelerinizi gözden geçirin, işinizi yürütmek için gerçekten neyin gerekli olduğuna karar verin. Harcamalarınızı yaparken dikkatli olun. Kayıplarınızı nasıl azaltabileceğinizi görmek için finans durumunuza bakın. İşlerinizdeki aksaklıkları düzeltmenin tam zamanı. İşinizi stabilize ettikten sonra geleceğe odaklanmanın zamanı geldi.” dedi

Sadece ayakta kalmak için değil, aynı zamanda gelişmek isteyen işletmeler İçin 5 ipucu:

1. Dijital dünyayı kucaklayın.

Öncelikle tuğla ve harcınızın tükendiğini hissediyorsanız, yaptığınız işin dijital versiyonunu bulmanın zamanı geldi. Ürününüzü veya hizmetinizi elektronik ortam üzerinden sipariş alarak teslim edebilir misiniz? Özellikle restoranlar salgın sebebinden dolayı sert bir darbe aldı ve birçoğu online sipariş ve teslimata geçti. Bazı firmalar kendi aldıkları siparişlerin yanında çevrimiçi olarak yiyecek siparişleri de aldı ve bir adım daha ileri gitti.

Bir butiğe sahipseniz, e-ticaret mağazası açmak için harika bir zaman. Eğer bir fitness eğitmeni iseniz, telefon üzerinden görüntülü konuşma ve program yapma imkanı veren uygulamalardan faydalanarak online ders verebilirsiniz. Emlakçılar ise, 3D turlar, Facebook Live ve sanal gerçeklik uygulamalarından faydalanabilir. Herkes evde olduğu için, çevrimiçi içeriğe olan talep her zamankinden çok daha yüksek.

Kendinize sorun: Dijital ortam bana ne sağlayabilir?

2. Mevcut varlık ve kaynaklarınızı kullanın

Mevcut varlıklarınızı ve kaynaklarınızı kullanın ve bunları müşterilerinizin mevcut ihtiyaçları ile kıyaslayın. Bu ihtiyaçları karşılamak için neleri değiştirebilirsiniz? Her ölçekteki işletmeler, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışmaya devam etmek için başarılı adımlar atıyor. Lüks parfüm ve makyaj markalarına sahip kozmetik üreticileri, uzmanlık ve üretim yeteneklerinden yararlanarak el dezenfektanı yapmaya geçti. Büyük giyim üreticileri fabrikalarını maske, önlük yapmak için kullanıyor.

Kendinize sorun: insanların şu anda en çok neye ihtiyacı var? Şirketiniz bu ihtiyacı mevcut kaynaklarınızla nasıl doldurabilir? İşletmeniz çalışamıyorsa, dijital veya gerekli görülen bir pazara dönmenin bir yolu var mı?

3. Mevcut müşterilerle sadakati geliştirin

Hepimiz aynı durumun içindeyiz. Müşterilerinize olabildiğince iyi hizmet etme çabalarınız hakkında şeffaf olun ve karşılığında sizi nasıl destekleyebileceklerini onlara söyleyin. Müşterilerinizle doğrudan sosyal medya aracılığıyla güçlü bir ilişki kurmaya devam edin. Onlarla iletişimde olduğunuzu gösterin.

İnsanların internet ortamında daha fazla zaman geçirmesiyle, işletmenizle alakalı ve ilgi çekici içerikler paylaşmak için harika bir zaman. Yurtdışında bir iç mimar müşterileri için sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta; çalışanların harf tutarken çekildiği pozları birleştirerek “onları özlüyoruz ve yakında göreceğiz.” mesajını verdi.

Mevcut müşterilerinizle etkileşimde bulunmanın en iyi yolunu belirleyin ve bunu yaratıcı yollarla yapın.

Kendinize sorun: Müşterilerimle en iyi şekilde nasıl iletişim kurabilirim? Mevcut müşterilerimi işimi desteklemeye teşvik etmek için ne yapabilirim?

4. İşbirliğinin faydalarını keşfedin

Bir atasözü diyor ki “Eğer hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. ileri gitmek istiyorsanız, birlikte gidin.”

İşbirliğinin amacı yeni fikirler, sinerjileri keşfetmek için bir olanaktır. Ortaklıklar, yeni müşterilere, yeni ürünlere veya yeni pazarlara erişmenize yardımcı olabilir. Ürününüzü veya hizmetinizi müşteri tabanına satmanıza yardımcı olabileceğini düşündüğünüz bir ortak var mı? Karşılığında ne teklif edebilirsiniz? Ürünlerinizi bir araya getirmek için bir fırsat var mı? Gerçek ortaklıklar ve başarılı iş birlikleri kazan-kazan sistemi ile büyür.

Destek ve fikirler için diğer işletmelerle iş birliği yapmak da önemlidir. Yerel veya küçük bir işletme olmak izole hissedebilir, ancak komşu bir işletme, yerel bir ticaret odası, Sanayi Ticaret grubu veya bir Facebook veya LinkedIn grubu oluşturun. Bağlantı kurmak için çaba gösterin. Birçok şirket bu süre zarfında yenilikçi ortaklıklar kurmuştur.

Kendinize sorun: kiminle iş birliği yapabilirim? Hangi işletmelerle veya ortak müşteri profilleriyle sinerjim var?

5. Deneyin! ve başarısız olun (ve tekrar deneyin)

Denemek için daha iyi bir zaman olmamıştı. Şimdi tam deneme zamanı. En az yatırımla yeni fikirleri hızla başlatın. Sonuçlara odaklanın. Nelerin işe yaradığını anlamak için çok sayıda deneme yapmanız gerekebilir ancak bu şekilde yol alabilirsiniz. En başarılı ve ünlü şirketler bile çok sayıda başarısızlığa uğradı. Youtube eskiden bir video buluşma sitesiydi. Twitter ise odeo adında bir podcast platformuydu.

İşinizi büyük ölçüde mevcut kriz etkilemiş olabilir fakat yalnız değilsiniz. Büyük şirketlerin zor zamanlarda inşa edildiğini hatırlamanızı isterim. Bugün gördüğünüz uluslararası başarılı şirketlerin birçoğu 2008 durgunluğu sırasında kuruldu. Kontrol edemediğiniz şeylere odaklanmayın… Yapabileceklerinizi düşünün.