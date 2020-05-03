Seo nedir? Seo uzmanı Halil İbrahim Er açıkladı

Tüm alışverişlerin artık dijitale dönüşmeye başladığı günümüz dünyasında web sitelerinin her zaman ilk sırada çıkmaları artık hayalde kalmıyor. Güvenilir bir SEO uzmanı ve profesyonel bir çalışma ile artık web sitenizi ilk sıralara taşımak mümkün. Örneğin, ayakkabı satan bir firma açtınız ve firmanızı aynı zamanda dijitale taşıyarak pazar alanınızı genişletmek istiyorsunuz. Potansiyel müşteriler; arama motorlarında, ‘ayakkabı' yazdıklarında, arama motorlarının, kullanıcılara sizin sayfanızı ilk sırada göstermesi için web sitenizde bazı teknik çalışmaları gerçekleştirmiş ve arama motorları ile optimize etmiş olmanız gerekmektedir.

SEO nedir sorusunu açıkladıktan sonra SEO uzmanı kimdir ve SEO uzmanı nasıl çalışır sorularını yanıtlayacağım. SEO açılımı; ‘Search Engine Optimization' ve Türkçe karşılığı ‘Arama Motoru Optimizasyonu' şeklindedir. Anlamı ise kısaca Google veya diğer arama motorları kriterlerine göre web sitelerini optimize ederek, anahtar kelimede sıralamada ilk sayfada hatta ilk sırada çıkmasını sağlayan çalışmalar bütünüdür. Bu teknik çalışmaları gerçekleştiremeyen web siteleri bu nedenle Google'da sıralamalarda geri planda kalmakta veya hiç sıralama almamaktadırlar. Birçok web sitesi sahibinin SEO çalışmalarından haberi olmadığı için ne yazık ki siteleri sıralama almamakta ve dijital dönüşüme ayak uyduramadan kaybolmaktadırlar.

SEO Uzmanı Kime Denir?

SEO uzmanı, bir web sitesinin, Google veya diğer arama motorları ile optimizasyonunu sağlayarak; arama sonuçlarında ilk sayfada hatta ilk sırada çıkması için çalışmalarını titizlikle ve dikkatle yürüten kişiye denir. SEO uzmanı olmak için çeşitli analizler gerçekleştirebilecek analitik düşünme yeteneğine sahip olmak ve teknik konulara hâkim olmak gereklidir.

Özellikle en çok kullanılan ve geniş SEO kriterlerine sahip olan Google, SEO kriterlerini sürekli güncellemekte ve web sitelerinin bu kriterlere ayak uydurmasını beklemektedir. Bahsedilen kriterlere yüksek oranda ayak uyduran ve güncellemeleri takip eden web siteleri, sıralamada hedef anahtar kelimesinde ilk sayfada çıkacak ve böylece hedef pazarına ulaşabilecektir. Dolayısıyla, bir işletmenin dijital ağdaki kazancını, kaliteli SEO çalışmaları yüksek oranda etkilemektedir. Bir web sitesinin sadece SEO çalışmalarına ihtiyaç duyduğu kesinlikle yanlış bir algıdır. Bununla beraber farklı çalışmaların da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak SEO çalışmaları sıralamayı yüksek oranda etkileyen önemli ve gerekli çalışmalardır.

Çalışmaları gerçekleştirecek SEO uzmanının, teknik bilgi birikimine sahip olması, sistemli çalışması, çalıştığı işletmeye çalışmaları ile ilgili rapor sunması ve düzenli bilgilendirme yapması gerekmektedir. Ayrıca SEO uzmanı, Google ve diğer arama motorlarının sıralama ölçütlerini ve güncellemelerini sık sık takip etmelidir. İşini titizlikle yapan bir SEO uzmanı firmanızın dijitaldeki yansıması olan web sitesinin, hedef kelimede arama sonuçlarında ilk sayfada yer alması için çalışmalar gerçekleştirecektir.

Güvenilir Bir SEO Uzmanı Nasıl Çalışır?

Başarılı ve güvenilir bir SEO uzmanı, web sitenizin teknik açıdan tüm hatalarını çeşitli analizler yolu ile tespit eder ve nasıl düzeltileceği ile ilgili rapor çıkarır. Aynı şekilde hedef anahtar kelimeniz ile alakalı analizler gerçekleştirir ve kullanıcıların en çok aradığı kelimelere göre hedefler belirler. Tüm detaylı analiz işlemleri bittikten sonra, web sitenizin ihtiyacı olan haritayı çıkarır. Son olarak işini, çıkardığı haritaya göre titizlikle yürütür ve takip eder. Çalışmalarını yürüttüğü süreçte, size belli aralıklarda rapor sunarak bilgilenmenizi sağlar. SEO analiz aşaması çalışmanın en önemli bölümünü oluşturur. Doğru analizler sonucunda doğru verilere dayanılarak çalışma gerçekleştirmek, web sitesi için önem taşır. Bu nedenle başarılı bir SEO uzmanı analiz işlemlerini gerçekleştirirken, titiz ve dikkatli bir şekilde çalışmalıdır. Bir sonraki başlıkta Türkiye ve İstanbul SEO uzmanı olarak tanınan Halil İbrahim ER kimdir ve nasıl çalışır konusunu inceleyeceğiz.

SEO Uzmanı Halil İbrahim Er Kimdir?

İsmi sık sık duyulan Halil İbrahim ER, SEO eğitimi sağlayan, aynı zamanda SEO hizmetini profesyonel bir şekilde sunan başarılı bir SEO uzmanıdır. Sizler için SEO danışmanı ve uzmanı nasıl olunur? Sorusunu yanıtlamıştır. Ve kurumsal bir ekiple çalışmak isteyen müşteriler için kurumsal SEO hizmeti sağlayan güvenilir firma önerilerinde bulunmuştur.

İdeolojik olarak bilgisini herkesle paylaşması ve hedefleri doğrultusunda müşterilerine kaliteli destek sağlaması son zamanlarda çok konuşulan bir konu olarak gündeme gelmiştir. Halil İbrahim ER, çocukluğundan beri dijital dünya içerisinde büyümüş ve kendini bu alanda geliştirmiştir. Google SEO, Youtube SEO veya kullanılan diğer arama motorları için SEO hizmeti çalışması gerçekleştirmektedir. İletişimi iyi, sosyal becerileri yüksek ve bilgilerini paylaşmayı seven, bilginin paylaştıkça artmasını ve ülkenin dijital alanda gelişmesini hedefleyen bir SEO uzmanıdır. Sağladığı hizmetler SEO ile sınırlı değildir ancak SEO onun uzmanlık alanıdır ve bu alanda çevresine faydalı olmayı öğretmeyi ve kaliteli hizmet sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Birçoğunuzun sosyal medya veya farklı sitelerde adına rastladığı Halil İbrahim ER, sizlerle kişisel deneyimleri ve bilgilerini aktarmaktan son derece mutludur. Ayrıca, kurumsal firmalardan SEO desteği sağlamak isteyen müşterileri için de birkaç güvenilir firma önerilerinde bulunmuş ve deneyimlerini sizinle paylaşmıştır. İşte önerileri ve yorumları.

• Halil İbrahim ER: https://www.halilibrahimer.com.tr/ sitesi kişisel sitesidir. Doğrudan çalışmak isteyenler bu siteyi ziyaret edebilir ve detaylı bilgiye erişebilirler.

• Dopinger: https://www.dopinger.com/tr profesyonel SEO ekibi ile çalışmalar yürütmüş ve destek sağlamış olan Halil İbrahim ER, avantajlı SEO paketleri sunan, raporlama ve sistematik çalışma açısından başarılı olan bu siteyi de tavsiye etmektedir.

• Instatakipci: https://www.instatakipci.com/seo gibi kaliteli SEO ajansı ekibine de katkıda bulunmuş olan Halil İbrahim ER, belirtilen site analizlerine ve çalışmalarına güvenmekte ve kurumsal destek almak isteyen firmalara önermektedir.

Kişisel deneyim ve bilgi birikimlerini paylaştığı Youtube kanalını da ziyaret edebilir, SEO nasıl yapılır ve benzeri tüm SEO çalışması detaylarını uzmanından öğrenebilirsiniz.