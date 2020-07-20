Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü seksolog otel odasında çırılçıplak ölü bulundu

Rusya'da ünlü seksolog Anna Ambartsumyan'ın kaldığı otel odasında ölü bulunması ülkenin gündemine oturdu. Genç kadının borçları nedeniyle tehditler aldığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr
14:45 -
Haberler Genel
Ünlü seksolog otel odasında çırılçıplak ölü bulundu

Rusya’da katıldığı televizyon programlarıyla üne kavuşan seksolog Anna Ambartsumyan hayatını kaybetti.

26 yaşındaki genç kadın başkent Moskova’daki lüks bir otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanları odaya girdiklerinde genç kadının cansız bedenini yatakta çırılçıplak bir şekilde buldu.

Anna Ambartsumyan.

Polis ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen uzmanlar yaptıkları ilk incelemede Ambartsumyan’ın bulunmasından yaklaşık 8 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Anna Ambartsumyan.

Ambartsumyan’ın ölüm sebebini belirlemek için çalışmalar sürerken, genç kadınla son olarak otelde bir araya gelen bir adam şüpheli sıfatıyla aranıyor.

Anna Ambartsumyan.

Daily Star’ın haberine göre avukat Sergey Zhorin, genç kadının borçları nedeniyle tehditler aldığını öne sürerken, “Çok korktuğunu ve günde 20 kez aranarak ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Kendisine güvenlik güçlerine başvurmasını söylemiştim” dedi.

Avukat Haber Instagram Kadın Moskova Ölüm Polis Rusya
Son güncelleme: 22:42 21.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more