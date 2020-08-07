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﻿Bursa’da 500 polis ‘maske-mesafe’ denetimi yaptı

Bursa'da 500 polisle eğlence mekanlarına düzenlenen denetimlerde konsomatris çalıştıran mekanlara cezai işlem uyguladı.

07:37 -
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﻿Bursa’da 500 polis ‘maske-mesafe’ denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde artan corona virüsü vakalarının ardından denetimlerin sıklaştırılması için 81 ile valiliğine genelge gönderdi.

FOTO: DHA

Genelgenin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çok sayıda kontrol noktası oluşturdu.

FOTO: DHA

Sabah saat 08.00’de başlayan denetimler, gece geç saatlerde de devam etti. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı 500 polis memuru gece eğlence mekanlarında maske ve mesafe uygulaması yaptı.

FOTO: DHA

Uygulamada müşteriler maske konusunda uyarılırken işletme sahiplerine de hijyen ve mesafe hatırlatması yapıldı.

FOTO: DHA

Denetimler kapsamında toplamda 50 mekana giren ekipler, 25 işyerine sigortasız işçi çalıştırmak, alkollü restoranlarda konsomatris çalıştırmak, kapalı alanda sigara kullanmak, maske ve mesafe kurallarına uymamak gibi farklı suçlardan idari işlem uyguladı.(DHA)

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