0-18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri…

Salgının hafiflemesiyle önlemler bir bir azalıyor. Corona virüsü tedbirleri gereği uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma izninin bitip bitmediği ise merak konusu. Belirlenen günlerde ve saatlerde 0-18 yaş altı gençler sokağa çıkabiliyor. İşte 18 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağında izin olan günler…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

YOLCULUKLAR VELİ EŞLİĞİNDE

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.