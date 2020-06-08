0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Bu hafta hiçbir şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İlk olarak 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmış, son karar ile birlikte ise yaş sınırı 18’e indirilmişti. Peki 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.