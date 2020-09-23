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1.4 milyar lira tasarruf etti

İktidar kanadının tüm engellemelerine rağmen yol alan Başkan Mansur Yavaş’ın 1.5 yıllık icraatı kalem kalem kamuoyuna ilan edildi. İşte o icraat:

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
1.4 milyar lira tasarruf etti

– T.C. tabelası geri geldi.

7 alt geçit tamamladı (Fruko köprülü kavşağı devam ediyor).

– Yalnızca sokağa çıkma yasağı döneminde 110 bin ton asfalt serdi.

Tüm ihaleleri canlı yayınladı.

– İthal ağacı yasakladı, yerli ağaç ve çiçekle kenti donattı.

Köylerde suyu ucuzlattı, öğrenci evlerinde suya yüzde 50 indirim yaptı.

– Kış aylarında öğrencilere çorba dağıttı.

60 TL'ye 200 bin kişilik abonman ile en ucuz öğrenci ulaşımlarından birini sağladı. Ulaşımı zor kampüslere ekspres hat koydurdu. Sorunlu kampüslere ücretsiz ring otobüsleri tahsis etti.

– Ankara genelinde asbestli boruları değiştirmeye başladı. Polatlı'ya Gerede suyunun götürülmesi için ihale sürecini tamamladı. 25 yıldır ihmal edilen onlarca bölgede su alt yapı çalışmaları yaptı.

Metro ve otobüslerde cep bilet uygulamasını başlattı. Özel halk otobüsleri ANKARAKART'a geçti.

– 1 yılda 1.4 milyar tasarruf etti; bunun 1.1 milyarı ile geçmiş dönem borçlarını ödedi.

Pandemi döneminde Ankara'da kimse aç ve açıkta bırakılmadı. 500 bin kişiye ulaşıldı. 

– AOÇ arazisini kiralayıp üretime başladı.

Sözleşmeli üreticilik projesine başlayıp hibe tohum desteği sağladı. Ürünler için alım garantisi vererek tarım hamlesini başlattı.

– Belediyeye ait arazilerde üretime başladı; üretilen ürünleri sosyal yardım alan ailelere dağıttı.

53.6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etap çalışmalarına başladı. Başkent, ilk bisiklet yoluna kavuştu.

– Asfalt katılım payı şerhlerini kaldırdı.

30 Ağustos Zafer Parkı'nı kente kazandırdı.

– Başkent Mobil, Muhtar Mobil ve ABB TV'yi faaliyete geçirerek Belediye ile vatandaş arasında teknolojik köprüler kurdu.

Ulus Projesi için çalışmalara başladı.

– Mamak hafif raylı sistemler proje ihalesini tamamladı.

Son güncelleme: 03:48 23.09.2020
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