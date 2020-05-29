1 Haziran’da hangi işletmeler açılacak? 1 Haziran’da itibariyle atılacak normalleşme adımları…

Tüm dünyada pandemi haline gelen corona virüsü sebebiyle, ülkemizde Nisan aynın başında beri hayatın normal akışında olan birçok şey yapılamıyordu. Restoranlar ve kafeler kapanış, iller arasında seyahat özel izne tabi tutulmuştu. Corona virüsü ile ilgili verilerin gün geçtikçe iyileşmesi sonrası 1 Haziran tarihinde birçok normalleşme adımı hayata geçirilecek. İşte kritik tarih olan 1 Haziran ile yürürlüğe girecek bazı kararlar…

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILIYOR, BARLAR KAPALI

Corona virüsü sebebiyle, sosyal mesafe kuralına uymanın hayli zor olduğu kafeler, restoranlar ve barlar kapanmıştı. 1 Haziran itibariyle, kafeler ve restoranlar belirli şartları sağlamak ile birlikte tekrardan açılacak. Açılacak olan işletmeler saat 22.00'ye kadar hizmet verebilecek. Ancak eğlence merkezleri, barlar ve nargile salonları hala kapalı olacak.

KAMU ÇALIŞANLARI GERİ DÖNÜYOR

Corona virüsü ile birlikte, kamu kuruluşlarında çalışan milyonlarca memur, esnek çalışma mesai saatleriyle çalışmış ya da evlerinde çalışmaya başlamıştı. 1 Haziran'da idari olarak izinli olan ve esnek çalışma saatleriyle çalışan kamu personeli normal çalışma düzenine geçecek.

MÜZE VE PLAJLAR DA AÇILIYOR

Yaz aylarının gelmesiyle tatile çıkan öğrenciler ve vatandaşlar için, müzeler ve plajlar da 1 Haziran itibariyle belirli kurallar kapsamında açılıyor. Ayrıca kütüphaneler ve millet kıraathaneleri de kapılarını 1 Haziran'da açacak.

SPOR SALONLARI, KONSER SALONLARI VE SÜRÜCÜ KURSLARI DA AÇILIYOR

1 Haziran'da tekrardan açılacak olan diğer işletmeler de belli oldu. Uzun zamandır kapalı olan spor salonları, açık oturma düzeni bulunan konser salonları ve ehliyet almak isteyenlerin yardımcısı sürücü kursları da aynı tarihte açılmış olacak.