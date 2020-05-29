1 Haziran’dan sonra neler değişecek? İşte normalleşme takvimine alınan yeni kararlar

Türkiye’nin, dünyayı cehenneme çeviren corona virüsü salgınıyla mücadelesi sürüyor. 11 Mart’tan bu yana 4 bin 461 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 160 bin 979 oldu.

Dünkü Kabine toplantısı sonra ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

* Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla sona erecek.

* 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

* Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek.

* İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRÜYOR Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta bu gece saat 00.00'dan pazar saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

* 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

* Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibarıyla açılacak.

* Hipodromların 10 Haziran’da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarış oynatmaya devam edecek.

* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. Yine aynı tarihte hayvan satış yerleri de açılacak

* Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00’a kadar hizmet verebilecek.

* Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00’da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.