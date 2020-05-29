1 Haziran’dan sonra neler değişecek? İşte normalleşme takvimine alınan yeni kararlar

Türkiye’nin, dünyayı cehenneme çeviren corona virüsü salgınıyla mücadelesi sürüyor. 11 Mart’tan bu yana 4 bin 461 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 160 bin 979 oldu.
Dünkü Kabine toplantısı sonra ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.
* Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla sona erecek.
* 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
* Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek.
* İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.
* Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.
* 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
* 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
* Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibarıyla açılacak.
* Hipodromların 10 Haziran’da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarış oynatmaya devam edecek.
* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. Yine aynı tarihte hayvan satış yerleri de açılacak
* Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00’a kadar hizmet verebilecek.
* Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00’da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.