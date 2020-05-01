Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

1 Mayıs günü yürek yakan haber… Anne ve oğlu corona kurbanı

Kocaeli’de yaşayan bir fabrika işçisi ile annesi, corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybetti. Annesi 6 Nisan'da hayatını kaybeden Akay T.'nin acı haberi de 1 Mayıs İşçi Bayramı günü geldi.

15:54 -
Haberler Gündem
1 Mayıs günü yürek yakan haber… Anne ve oğlu corona kurbanı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir fabrikada çalışan evli 3 çocuk babası Akay T. (44), rahatsızlanınca gittiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıkınca Seka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Akay T.’nin tedavisi sürdüğü sırada annesi Güler T. (69) de corona virüs teşhisiyle tedavi altına alındı.

ÖNCE ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi sırasında rahatsızlığı ilerleyen anne 6 Nisan günü hayatını kaybetti. Annesini kaybettiği sırada hastanede kök hücre tedavisi gören oğlu da tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 33 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Akay T.nin acı haberi 1 Mayıs İşçi Bayramı günü geldi.

Corona virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden anne ve oğlu, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi. (İHA)

İLGİLİ HABERCHP: İstanbul'da her 4 çalışandan 1'i işsiz kaldıCHP: İstanbul'da her 4 çalışandan 1'i işsiz kaldı

 

anne Çocuk Corona Haber Kocaeli korona
Son güncelleme: 16:16 01.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more