1 Mayıs İşçi Marşı sözleri… 1 Mayıs marşının tarihi!

1 Mayıs Marşı ya da 1 Mayıs işçi Marşı Türkiye’de 1 Mayıs bayramlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İşte 1 Mayıs işçi marşının tarihi, sözleri…

1 MAYIS İŞÇİ MARŞI



Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,

Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

Söz: Sarper Özsan

Müzik: Sarper Özsan

1 MAYIS MARŞI TARİHİ

1 Mayıs Marşı, Bertolt Brecht'in Gorki'nin Ana romanından uyarladığı oyunun Türkiye'de perdelenmesi sırasında Sarper Özsan tarafından oyun müziği olarak yazılmış ve bestelenmiştir. Zamanla Türkiye'deki sol guruplarca benimsenmiştir. Özellikle önceleri adı Sosyalist Parti olan İşçi Partisi tarafından parti marşı olarak kabul edilmiştir.