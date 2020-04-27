1 Mayıs’ta bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve marketlerin çalışma saatleri…

Bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında 1,2,3 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Vatandaşların hafta sonu öncesinde hazırlıklarını yapabilmesi adına bugün açıklanan yasak kararı ardından bakkal ve marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Peki 1 Mayıs Cuma günü bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak?

1 MAYIS’TA BAKKAL VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

*İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.

*Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılmasının bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Üç gün süreyle bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.

*1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. Cuma günü marketlerimiz yine 9:00 ile 14:00 14.00'e kadar açık olacak.