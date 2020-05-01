1 Mayıs’ta çalışan işçi ağır yaralandı!

Olay, Samandağ’a bağlı Tekebaşı mahallesinde yaşandı. Samandağ Belediyesi’de temizlik işçisi olarak çalışan Yaşar Paşa, dere kenarındaki çöp konteynerini boşaltmak isterken dengesini kaybedip dereye düştü.

YARDIMINA JANDARMA KOŞTU

Paşa, mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olan yerine gelen jandarmanın yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Paşa, olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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