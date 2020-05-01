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1 Mayıs’ta çalışan işçi ağır yaralandı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Hatay'da talihsiz bir kaza yaşandı. Samandağ ilçe belediyesinde çalışan bir temizlik işçisi, dere kenarındaki çöp konteynerini boşaltmak isterken dereye düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Can ÇAPAR / Hatay
23:16 -
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1 Mayıs’ta çalışan işçi ağır yaralandı!

Olay, Samandağ’a bağlı Tekebaşı mahallesinde yaşandı. Samandağ Belediyesi’de temizlik işçisi olarak çalışan Yaşar Paşa, dere kenarındaki çöp konteynerini boşaltmak isterken dengesini kaybedip dereye düştü.

Foto: İHA

YARDIMINA JANDARMA KOŞTU 

Paşa, mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olan yerine gelen jandarmanın yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Paşa, olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR 

Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son güncelleme: 23:55 01.05.2020
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