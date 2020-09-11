1 milyon 800 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Telefon dolandırıcıları geçtiğimiz pazartesi günü, Ataşehir’de oturan Makine Mühendisi N.D. adlı kadını aradı. Kendisini polis olarak tanıtan telefondaki kişi, N.D.’nin adına FETÖ’nün banka hesabı açtığını, bu hesaplar üzerinden başka kişileri dolandırdığını söyledi. N.D.’nin paniğe kapılmasını fırsat bilen dolandırıcı bu kez adına 3 hat açıldığını bunlar üzerinden de dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

ÇANTAYA KOYUP KAÇTI



Telefondaki dolandırıcı, N.D.’deki paraların seri numaralarının FETÖ elebaşının baş harfleriyle başladığını, ekibin gelerek kontrol edeceğini söyledi. Ne yapacağını şaşıran N.D., telefondaki kişinin talimatlarına uymaya başladı. N.D. paraları gelen kişiye gösterip evine götüreceğini düşünüyordu.

Makine mühendisi kadın, İçerenköy’de kurye ile buluştu. Aracının içinde, “Bakın F.G .ile başlamıyor” dediği anda araca binen kişi paraları çantaya koyarak kaçtı. N.D, peşinden gitmek istedi ancak başaramadı. 240 bin dolarını yani yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran N.D. polisi arayarak yardım istedi.

BABA – OĞUL GÖZALTINDA

N.D.’nin başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, parayı alan kişinin Ü.T. adlı kişiye parayı teslim ettiğini belirledi. Ü.T. evinde gözaltına alınırken, üzerinden N.D.’ye ait bin 700 dolar çıktı. Ü.T.’nin paranın geri kalanını Kapalıçarşı’da bir dövizciye bıraktığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine döviz bürosuna baskın düzenlendi.

SİSTEMİ KURMUŞLAR

Döviz bürosu sahibi İ.B.B. de gözaltına alındı. Döviz bürosunda seri numaralarından tespit edilen N.D.’ye ait 19 bin 900 dolar bulundu. Döviz bürosu görüntüleri incelendiğinde, İ.B.B.’nin paranın 200 bin dolarını, Kapalıçarşı’daki başka bir döviz bürosu üzerinden altın alarak Şanlıurfa’da kuyumculuk yapan babası M.B.’ye kıymetli kargo olarak gönderdiği tespit edildi.

9 KÜLÇE ALTIN ŞÜPHELİ

N.D,’nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. Aracı olarak kullanılan döviz bürosunda da N.D.’ye ait 200 bin dolar ele geçirildi, ve hepsine ek konuldu. 9 külçe altının nasıl elde edildiğine yönelik polisin araştırmasının sürdüğü bildirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

OLAYI ANLATTI

N.D., FETÖ’ye operasyon yaptıklarını söyleyen dolandırıcılarla yaşananları şöyle anlattı:

* Ben itiraz etmek istediğim de de bana bağırıyordu. Yardım etmezsem FETÖ’ye yardım yataklık yapmış olacağımı söyleyerek beni korkutuyordu. Ben bankadan parayı alarak dışarı çıktım.

* Paralara baktığımda seri numaralarının F.G. ile başlamadığını gördüm. Telefondaki kişi sürekli bağırarak talimatlar veriyordu. Aracımın içinde gönderdiği polis olduğunu söyleyen kişiyle görüşürken, paraların söyledikleri gibi olmadığını gösterirken bir anda paraları çantaya alarak kaçtı.

* Peşinden gitmek istedim ancak elim ayağıma dolaştı gidemedim. Yaşadığım şok ve korkuyu anlatamam. 6 saat büyük bir kabusu yaşadım. Telefonu hiç kapattırmadılar.

* Bu nedenle kimseyi arayıp soramadım. Yakalandıkları ve paramın kurtarıldığı için inanın çok mutluyum ama yaşadığım şokun etkisinden çıkabilmiş değilim. Çok teşekkür ediyorum. (DHA)