1 milyon yazılımcı başvuru işlemleri neler? 1 milyon istihdam projesi nedir, nasıl kayıt olunur? BTK Akademi giriş ekranı…

Günümüzün popüler ve geleceğin temel taşlarından biri haline gelen yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar ‘1 milyon istihdam’ projesi kapsamında kayıt olarak eğitimlerini alabiliyor. BTK Akademi sayfası üzerinden sistemdeki dersler takip edilebilecek. BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. Peki 1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır?

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 milyon istihdam başvurusu, https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login sayfası üzerinden yapılabilecek. Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol butonuna basılır. Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek

görüntülenir.

1 MİLYON İSTİHDAM BAŞVURU EKRANI

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ KILAVUZU

Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı

Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir.

Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir. İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Yer, Çalışma Şekli giriş alanları ve “Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun.” uyarısı gözlemlenir.

Yurtdışında yaşıyor iseniz yaşadığınız yer alanında Yurtdışı seçimi yapabilirsiniz. Çalışma şekli alanında “Çalışmıyor, Kamu ve Özel Sektör” alanlarından birisi seçilir.

Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır. Ekranda “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz.” Uyarısı gözlemlenir.

ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ

Şifre değişikliği işlemleri için ekrana giriş yapıldıktan sonra Şifre Hatırlatma butonuna basılarak “https://kimlik.hmb.gov.tr/sifre/gonder“ adresine gidilir.

Şifre Gönder ekranında “TC Kimlik No” ve “E-posta” alanları görüntülenir. Bu alanlar doldurularak Şifre Hatırlat butonuna basılır. İşlem Gönderildi uyarı mesajı ekranda görüntülenir.

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?

Dünyada her daim geleceğin meslekleri arasında yer alan Bilgi Teknolojileri alanında kariyer yapmayı isteyen vatandaşlar geliştirilen program ve eğitimleri alarak yazılımcı olma şansı yakalayacak. Uygulamada Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanından dersler verilecek.

Her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Eğitimlerini bitirenler İş Analisti – Network Uzmanı – Proje yöneticisi – Raporlama Uzmanı – Sızma Testi Uzmanı -Siber Güvenlik Uzmanı – Sistem uzmanı -Sistem analisti – Veri analisti – Veritabanı yöneticisi – Web Tasarım Uzmanı -Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak ve diğer birçok alanda iş bulabilecekler.

BTK AKADEMİ NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK AKADEMİ GİRİŞ EKRANI

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983'ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzenleyici ve denetleyici rolüyle edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla hazırlanmaktadır.

BTK Akademi, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik gelişmeleriyle değişen eğitim yöntem ve metotlarına uygun bir şekilde;

BİT alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırıp bilgiyi halka arz etmeyi, BİT alanının bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla, başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin farkındalıklarını artırmayı, Düzenlediği sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamayı, Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmayı, Teknoloji dünyasının güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışıyla halka aktarmayı amaçlayan bir eğitim merkezidir.

“Bilginin Adresi” sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim portali ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemektedir. Online eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayacaktır.