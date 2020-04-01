1 Nisan elektrik kesintisi programı… Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı elektrik kesintileri de meydana geliyor. İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ'ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte o liste…

1 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPAĞAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, BOZDEMİR, DİCLE, DİZER, ENİS, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, HATIRA, KARTOPU, KAYABAŞI, KUMRU, MAYA, MERAL, PARK, SAHRA, SALTUK, SİNEM, TEPE, VATAN, YÜZYIL, ZUHAL, ŞAN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419867)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah AYRANCI, DEVOĞLU YOKUŞU, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, EMİRHOCA, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE sk / MUHSİNE HATUN mah TELLİ ODALAR sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, BESTEKAR BASRİ, DÖKMECİLER HAMAMI, FETVA YOKUŞU, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, MİMAR SİNAN, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, YAVAŞÇA ŞAHİN sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418826)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628., 630., 634., 636., 642/1., FATİH sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419496)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1033., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, İNÖNÜ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419491)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1033., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, İNÖNÜ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419490)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 584., 610/1., 632., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419495)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/5., 569., 569/1., CEBECİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419500)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419868)