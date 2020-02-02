1 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Ayın ilk Sayısal Loto’su devretti!

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdular. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. 1 Şubat Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti.

1 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…