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1 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Ayın ilk Sayısal Loto’su devretti!

Sayısal Loto çekilişleri çarşamba ve cumartesi geceleri düzenleniyor. 1 Şubat Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango İdaresi ikramiye dağılımını açıkladı fakat bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte Sayısal Loto sonuçları...

08:54 -
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1 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Ayın ilk Sayısal Loto’su devretti!

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdular. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. 1 Şubat Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti.

1 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

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